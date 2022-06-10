微星看今年產業面臨諸多挑戰 推新品備戰下半年旺季

電競品牌廠微星 (2377-TW) 今 (10) 日召開股東會，展望今年，董事長徐祥坦言，今年整體產業面臨諸多挑戰，將積極統合各單位，力拚提升營運績效，不過，迎接下半年傳統產業旺季，微星也將推出新品備戰。

微星今日股東會除承認去年度營業報告、財務報告外，也通過去年盈餘分派案，每股將配發 10.5 元現金股利，並預計 9 月 16 日發放。

展望今年，徐祥強調，隨疫情影響逐漸轉變，產業供給、需求型態明顯改變，加上烏俄戰爭等地緣政治、高通膨對消費需求的負面衝擊，今年整體產業發展將面臨諸多挑戰，微星將持續統合業務行銷、研發與營運管理等各單位以提升營運績效。

針對烏俄戰爭，徐祥重申，微星第一時間即配合國際禁運制裁及決議，也無涉軍事規格產品，不過基於在俄羅斯經營超過 20 年，仍需為在地客戶保留部分維修與技術諮詢，公司也將持續開展各項新事業、產品以及應用市場，以期降低戰爭帶來的區域營運影響。

因應消費需求、PC 產業變化，微星表示，將積極強化營運效率、發揮研發實力，滿足不同客戶需求，繼上半年推出多款電競、創作者與商用系列等產品，備戰下半年產業旺季，也陸續推出新一代電競筆電機皇 Titan GT77、行動工作站 CreatorPro X17，以及 MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G 電競顯卡、X670 系列主機板等高效能產品。

營運方面，微星 5 月營收達 159.1 億元，月增 1.9%、年增 1.5%，累計今年前 5 個月營收達 845.57 億元、年增 7.4%，另一方面，微星近年除主力 PC 事業外，也積極轉型拓展 AIoT 事業，包含開發出防疫消毒 AMR、車載資通訊與智慧工廠等軟硬解決方案，預期都將成為未來營運的成長引擎。