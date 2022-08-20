〈貴金屬盤後〉Fed將繼續升息 黃金連五黑為去年11月以來首見 本周跌近3%  

投資人預期美國聯準會 (Fed) 將繼續升息，使美元和美債殖利率雙雙揚升，黃金期貨周五 (19 日) 連五日收黑，創去年 11 月以來最長連跌，本周累計下挫約 3%。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 8.30 美元或 0.5%，報每盎司 1762.90 美元，是 7 月 28 日以來最低價。

黃金本周共下跌 2.9%，是 7 月 8 日迄今最大單周跌幅。

美元和美債殖利率再度攀升，讓黃金近期漲勢在本周撞牆，跌破 1800 美元。

OANDA 資深市場策略師 Craig Erlam 說，美元獲得強勁支撐，使黃金周五下跌，加劇觸及 1800 美元之後引發的獲利了結賣壓。

ICE 美元指數 (DXY) 周五上漲 0.5%，是一個月以來首度登上 108。10 年期美債殖利率上升 9.7 個基點，報 2.975%。

美元升值，讓海外黃金買家買進成本變高，因而打壓價格。美債殖利率上揚，也對黃金這類不孳息的資產構成壓力。

多名 Fed 官員周四強調，將繼續升息以壓制通膨，儘管他們對升息速度和幅度的意見不同。

Insignia Consultants 研究部門主任 Chintan Karnani 說，Fed 主席鮑爾下周五將在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 為全球央行年會發表演說，因此黃金下周一可能遭遇更多賣壓。

他說，除非亞洲下周的實體黃金需求明顯上升，才有可能扭轉頹勢、重新挑戰 1800 美元，而需求只會在市場認為金價大致接近底部的時候，才會上升。

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