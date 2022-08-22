網通設備市場Q2營收較去年下滑 兩年多來首見

研調 Dell’Oro 近期發布報告指出，長達四年 RAN 市場的成長動能正在放緩，第二季 2G-5G 網通設備市場營收較去年下滑，是兩年多來首見，且連三季低於預期。

Dell’Oro 副總 Stefan Pongratz 表示，產業一定會經歷景氣循環，但不可否認轉負成長的時間比原先預估還來得快，不過，成長放緩並不意味著 5G 擴張已經結束，預計 5G 升級週期將比以往 3G、4G 等階段更長。

隨著缺料緩解，網通廠可望加速出貨，並樂見下半年營運，但網通大廠中磊 (5388-TW) 坦言，通膨、升息確實影響終端消費，客戶訂單有調整；合勤控 (3714-TW) 也示警已有看到砍單、延後下單的狀況。

業內人士指出，隨著網通廠訂單滿足率逐漸上升至 9 成，擔憂明年第一季訂單將出現明顯砍單的現象，這意味著網通廠未來恐面臨庫存調整。

Pongratz 說，第二季衰退主要受匯率與亞太地區業者所影響，但不包括中國、俄羅斯。儘管上半年低於市場預期，預計今年 RAN 市場規模仍將連續五年成長。

第二季全球前五大網通設備供應商包括華為、愛立信、諾基亞、中興通訊和三星，排除中國市場後，前 4 大供應商為愛立信、諾基亞，華為和三星。

華為、中興通訊持續佔據中國市場，若不考慮中國市場，愛立信為第二季市場龍頭，諾基亞市占率則較前一季成長，三星上半年在北美、全球市佔率也都上升。