越南布局發酵 基士德-KY上半年每股賺2.37元

水處理設備廠基士德 - KY (6641-TW) 今 (22) 日公布上半年營運成果，受惠越南布局逐步發酵，第二季營運增溫，稅後純益 5160.4 萬元，季增 47.3%、年增 0.6%，每股純益 1.41 元；上半年稅後純益 8662.1 萬元，年增 9.13%，每股純益 2.37 元。

基士德第二季營收 5.09 億元，季增 30%、年增 0.43%，毛利率 33.6%，季增 0.9 個百分點、年減 8.17 個百分點，營益率 5.9%，季增 2.4 個百分點、年減 7.5 個百分點，稅後純益 5160.4 萬元，季增 47.3%、年增 0.6%，每股純益 1.41 元。

基士德上半年營收 9 億元，年增 3.6%，毛利率 33.2%，年減 7.9 個百分點，營益率 4.87%，年減 5.8 個百分點，稅後純益 8662.1 萬元，年增 9.13%，每股純益 2.37 元。

基士德越南布局發酵，第二季設備已開始出貨，帶動營運升溫。另外，因應中國產業永續發展趨勢，基士德中國也設立川能碳和，初期經營以污泥乾化業務為主，未來將聚焦低碳節能產品技術，產品最快將於第四季開始出貨。

國內業務方面，子公司基士德環科去年末取得「環保工程專業營造業」執照後，目前今已取得二件標案，基士德指出，將持續參與各項公共工程標案、智能與水處理業務。

轉投資裕山環境目前高雄煉油廠 (五輕) 第三區整治工作持續進行中，公司表示，將密切關注未來其他地區整治標案。