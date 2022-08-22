熱浪來襲！中國空調大賣 民眾買冷氣要等一周

中國空調大賣，京東家電空調銷售額暴增逾 400%，甚至民眾買冷氣要等上一周，店家才能發貨，凸顯熱浪席捲中國的影響，以及官方政策催動買氣。

證券時報報導，京東平台的數據顯示，6 月以來，隨著天氣持續高溫炎熱，京東家電空調銷售額較前月激增逾 400%。京東空調銷售額前五大地區，分別是廣東、山東、四川、河南、江蘇，均為高溫頻發省份。

證券時報記者實地走訪深圳多個大型家電賣場，發現時不時有顧客駐足空調門市，詢問、挑選空調產品。一位工作人員表示，今年來多地出現罕見高溫天氣，四川有些地區一度出現空調賣到斷貨的情況，導致顧客購買空調，需要等上一周時間，因而跨省向其詢問空調購買事宜。

事實上，中國不僅四川等高溫頻發省份，就連以涼爽著稱的貴州，今年來空調銷量也大增，一度斷貨。8 月初，貴州畢節一個商場空調銷售員說：「現在如果買空調的話，大概要等一個月的時間才可以安裝」。

除了天氣高溫難耐，官方政策也是催動空調熱賣的原因之一。深圳一位工作人員表示，今年 6 月，深圳市政府實施政策補貼，市場一度比較火爆，忙到一整天都停不下來，甚至「一天銷售量相當於平時一個月的量」。

深圳市政府在 5 至 8 月期間，對消費者購買符合條件的電視機、空調、冰箱、洗衣機、廚房家電、生活小家電等家用電器，按銷售價格 15% 給予補貼，每人累計最高人民幣 2,000 元。

今年以來，北京、廣東、上海、陝西等省市先後提出政策，刺激家電消費，由政府撥款人民幣數千萬至數億元，支持消費者購買 1 級效能綠色家電，主要品類集中在空調、冰箱及廚房家電。