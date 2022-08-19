〈能源盤後〉美庫存意外大減 原油延續上漲動力 天然氣連2日自14年高點回落

在前一日創 4 個交易日來首次收高後，原油期貨價格周四 (18 日) 繼續上漲，係因投資者消化美國庫存急劇下降的消息，該消息有利於抵消市場對全球經濟成長放緩的擔憂。

與此同時，由於美國和歐洲供應緊繃，天然氣期貨價格觸及 14 年新高，但隨後收盤小幅下跌。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.39 美元或 2.7%，收每桶 90.50 美元。WTI 原油近月期貨收創 8 月 12 日以來最高點。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.94 美元或 3.1%，收每桶 96.59 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 3.1%，收每加侖 3.0261 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 3.6497 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.6%，收每百萬 Btu 9.188 美元，盤中高點觸及 9.663 美元。天然氣周二收在 9.663 美元，為 2008 年 8 月以來最高點。

市場推動力

本周稍早，原油期貨價格摔至 1 月以來最低水準後，周三已見攀升，係因能源資訊署 (EIA) 周三報告稱，上周 (8/12 止) 美國原油庫存意外減少 710 萬桶。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「好消息是，美國石油需求比幾周前 EIA 數據顯示的要強勁得多。壞消息是，如果需求如此強勁，美國明顯將面臨重大挑戰，因為供應遠遠低於正常水準。」

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (8/12 止) 美國原油庫存減少 710 萬桶、汽油庫存減少 460 萬桶。

「儘管如此，由於對經濟衰退的擔憂、伊朗恢復核協議的可能性，以及中國經濟步履蹣跚且石油需求滯後的跡象，油價在 8 月已受衝擊。」Flynn 說。

伊朗國際電視台周四在推特上發布一份「讓步」清單，即美國已同意給予伊朗以促進核協議談判的事項。

與此同時，在俄羅斯減少供應流量後，由於美國和歐洲供應緊繃，天然氣價格本周上漲，周二收創 14 年高點後，周三與周四均收低，但本周仍約有 4.9% 漲幅。

EIA 周四公布，上周 (8/12 止) 國內天然氣供應量增加 180 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測增加 340 億立方英呎。

EIA 數據顯示，儲存的總工作天然氣庫存為 2.519 兆立方英呎，比一年前減少 2960 億立方英呎。