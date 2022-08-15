〈中國限電〉電子業停產加速庫存去化 這幾個產業受惠

熱浪席捲中國，部份省分因供電緊俏，開始實施限電政策，四川省目前已勒令當地企業停工 6 日，影響產業涵蓋面板、筆電代工、觸控模組等，但由於產業正處在去化庫存階段，此事件業界也多正面看待，可望加速庫存去化、供需重回正軌，而太陽能產業則因限電政策帶動，綠電意識將再度抬頭，成市場上關注焦點。

中國大型面板廠京東方、惠科還有康寧等供應鏈廠商，都在四川設有廠區，四川原先就是光電顯示產業的生產重鎮，業界看好，此次四川省勒令停工 6 日，將有助面板報價走穩。

無獨有偶，面板廠周邊具產業聚落效應，觸控模組 GIS-KY(6456-TW) 傍晚也公告，成都子公司已接獲主管機關通知，將配合停產至 20 日，可預期除了面板廠加速庫存去化，周邊供應鏈也跟著停工、產生共伴效應，加速產業景氣趕底。

筆電代工也是四川省的重點產業，市場也解讀，由於疫情需求已被滿足，現階段需求轉而向下，筆電庫存水位普遍偏高，各家多預期至少需要修正 2-4 季，甚至已有業者提列庫存跌價損失，此次停工，也能減少產出。

更重要的是，全球正面臨極端氣候，用電量持續攀高，不僅中國實施大規模限電，日本、歐洲等國也陸續啟動限電措施，並呼籲民眾節約用電，各界對發展綠電的意識與意圖將更強烈，尤其太陽能為現階段最普及的綠電、成本也較低，在可預見的未來，太陽能需求也將蓬勃發展。