〈台股盤中〉台積電翻紅、高價股回神 周線拚連七紅

台股今 (19) 日在權值股壓盤下，最低探至 15346.26 點，下跌逾 50 點，隨著台積電翻紅，高價股回神、貨櫃航運與中小型撐盤，指數翻紅回升至 15400 點之上，5 日線失而復得，周線拚連七紅，估量 2500 億元。

櫃買指數今日開小高震盪，最高至 195.67 點，觸及半年線，其中化工族群最強勢，上漲 2.13%，其次為光電、電子通路等都有逾 1% 漲幅；紡織纖維、資訊服務表現較弱。

觀察權值股今日表現，電子三雄中，台積電午盤翻紅，最高至 523 元，上漲 0.58%；聯發科持續有買盤敲進，往平盤靠攏；鴻海則在盤下震盪，其他電子權值股僅聯電、日月光投控、大立光、研華等力守盤上。

高價股普遍強勢、再現六千金，AES-KY 攻上漲停價 1085 元，祥碩盤中站回千元之上，上漲超過 2%，大立光、信驊、力旺都有約 1-2% 漲幅，僅旭隼翻黑，下跌 0.8%。

另外，面板雙虎股價齊漲。群創一度觸及漲停價 12.45 元，盤中也有逾 8% 漲幅；友達也拉出逾半根漲停。PCB 族群也有資金點火，燿華、南電、瀚宇博、欣興、金像電等都有逾 1% 漲幅。

蘋果可能在 9 月 7 日發布 iPhone 14 系列等新品，蘋概股表現續強，除面板雙虎大漲外，萬潤也漲停鎖住，同欣電、GIS-KY、嘉澤、聚積、正崴等也有 4% 以上漲幅。

傳產族群方面，貨櫃三雄撐盤，長榮、陽明力守紅盤，萬海則開高走低，在平盤震盪；其他航運股包括榮運、亞航、宅配通、嘉里大榮、台船等都逆勢抗跌。