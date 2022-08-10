〈鴻海法說〉下半年毛利率更佳 料況好轉庫存風險不大

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，區域政治的狀況很難預測，但經過這幾年的調整，沒有太大變化的情況下，下半年毛利率將繼續向上；庫存方面，上半年雖然較高，但在缺料狀況改善以及出貨旺季來臨下，庫存風險不大。

市場擔憂明後年景氣放緩，鴻海在營收跟毛利率策略如何取得平衡，劉揚偉說明，假如經濟下行影響營收 10-15%，那就會以營收成長為主，因為沒有市占率，也不會有毛利率。

不過，劉揚偉還是有信心，2025 年達成毛利率 10% 的目標，他分析，除了 3+3 轉型事業的毛利率都大於 10% 外，ICT 方面，毛利率較佳的 CMM 零組件、CSP 客戶出貨比重提高，都幫助毛利率表現。

法人也關注缺料以及公司庫存狀況，劉揚偉表示，多數料況到第三季逐漸明朗好轉，少數主要缺的是伺服器、網通相關的 IC 跟記憶體，不過鴻海跟客戶都是全球大型科技廠，能把影響降到最低。

庫存方面，財務長黃德才補充，上半年庫存較高有三個原因，一是第二季缺料狀況仍嚴峻、有長短料的狀況；再來是中國疫情影響物流，也多備料因應；最後則是因應下半年旺季，庫存本來就會提高；鴻海第二季存貨天數 49 天、持平首季 50 天差距不大，較去年同期 43 天略增。

至於何時能回到疫情前庫存水準，劉揚偉表示，通常旺季過後存貨天數就會回落，但目前仍有疫情、供應鏈等不確定因素，加上鴻海營收規模持續成長，因此較難預估何時能回到疫前水準。