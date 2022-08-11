遭防疫險波及 和泰車Q2首見單季虧損 EPS-1.49元

和泰車 (2207-TW) 今 (11) 日公布第二季財報，由於子公司和泰產險上半年淨損 45.26 億元，在認列相關投資損失後，上半年和泰車稅後純益 34.8 億元，年減 61.99%，每股純益 6.37 元，其中，第二季首見稅後虧損 8.14 億元，每股虧損 1.49 元。

和泰車說明，透過和展投資持有和泰產險 99.80% 認列投資損失。

從本業來看，由於全球車用晶片短缺，加上中國封城影響部份零組件生產及物流運送，上半年有缺車壓力，和泰車第二季銷貨收入 443.48 億元，年減 20.31%，但因利息收入、保費收入均有成長，單季合併營收 574.91 億元，僅年減 12.82%。

和泰車指出，造成第二季轉為虧損最大原因來自和泰產險因防疫險所賠付及提列的保險理賠準備金。

由於和泰產險上半年稅後虧損 45.26 億元，近期已準備進行資產出售並增資，對此，和泰車表態，將全力支持和泰產險增資計劃，並以維護保戶權益的立場，與和產險共同面對。

和泰車強調，由於車市本業和周邊業務都很穩健，加上營運資金和借款額度充裕，足以支應和泰產險增資需求，不會有資金流動性風險，且此次防疫險理賠為一次性事件，對未來營運仍深具信心，集團同仁會積極努力，度過這次挑戰。