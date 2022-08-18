〈陸港盤後〉Fed會議紀錄提過度緊縮風險 A股三大指數走低

中國 A 股三大指數周四（18 日）收盤同步走低，滬指約跌 0.5%，原因是美國聯準會（Fed）會議紀錄提及貨幣政策過度緊縮風險，顯示央行官員極力在抑制通膨與規避經濟衰退之間取得平衡。

證券時報報導，滬指周四收盤跌 0.46% 至 3,277.54 點，深成指跌 0.62% 至 12,517.32 點，創業板指微跌 0.08% 至 2,775.82 點；兩市成交額合計人民幣 1.0541 兆元，「北向資金」淨賣出 46.13 億元。

電力、釀酒、旅遊、農業、保險、煤炭、地產、銀行、石油等類股走低，半導體、芯片、汽車族群走高。

香港恒生指數跌 0.8%，恒生科技指數跌 1.09%。

Fed 周三公布的 7 月會議紀要顯示，「隨著貨幣政策立場進一步收緊，未來某個時候放慢升息腳步，很可能是適宜之舉，同時還需評估連續政策調整對經濟活動和通膨的影響」。

會議紀錄並顯示，「許多與會者表示，鑒於經濟環境不斷變化，以及貨幣政策對經濟的影響較長且滯後，Fed 有過度緊縮政策的風險，導致利率可能超出維持物價穩定需要的水準」。

投資人也評估中國經濟展望。高盛和野村再度下修今年中國經濟成長預測，原因包括需求疲弱、清零政策，以及限電令給經濟前景帶來更多不確定性。

CNBC 報導，高盛將今年中國國內生產毛額成長預測下調至 3%，原本為 3.3%，野村也將預測下砍至 2.8%，原估 3.3%。

與此同時，美國貿易代表署（USTR）在周三晚間宣布，美國與台灣達成談判授權共識，首輪「台美 21 世紀貿易倡議」談判定「初秋」登場，將深化雙邊貿易與投資關係，在共同價值上推動貿易優先議題，並為雙方勞工與企業帶來創新和包容性經濟成長。

對此中國商務部發言人束玨婷周四表示，中方一貫反對任何國家與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵或官方性質的協議。美方應恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，慎重處理美台經貿關係。