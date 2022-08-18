科技產業園區上半年營運衝高 全年營業額上看5000億

經濟部加工出口區管理處今 (18) 日發布科技產業園區 (原加工出口區) 今年上半年營運統計，受惠半導體封測、出口成長帶動，園區公司數、營業額、出口額、進口額均創歷史新高，上半年營業額首度突破 2500 億元大關，達 2555.6 億元、年增 18%，估全年營業額將上看 5000 億元。

加工處表示，今年上半年雖面臨國內疫情升溫、俄烏戰爭、通貨膨脹等不確定因素干擾，但因晶片缺料、資通訊需求走揚、高爾夫球等輸美產品大幅成長帶動下，上半年營收衝高，進、出口額也分別成長 26%、30%，全區公司家數也首度達到 730 家，員工人數總額達近 8.8 萬人，創近 34 年來新高。

科技產業園區 7 月出口達 17.88 億美元，續創新高，加工處認為，在貿易擴張帶動下，下半年園區營運可望維持增長趨勢。

加工處進一步分析個別園區，今年上半年以楠梓園區、屏東園區、高雄軟體園區表現最為亮眼，其中，楠梓園區是全球半導體封測重要基地，屏東園區則受惠美國市場大幅成長，今年產值可望突破 200 億元大關，高雄軟體園區也因資訊軟體、數位內容、智慧應用產業發展，加上受惠亞洲新灣區政策資源挹注。

加工處處長楊伯耕表示，今年科技產業園區除 IC 封測、資通訊等產業營運成長亮眼外，半導體設備與原材料、智慧製造、電動車等護國群山新興產業表現也不俗，未來加工處將持續布局產業創新升級，同時為布局下一波成長動能，正積極推動高雄軟體園區第二期、屏東園區擴區、楠梓園區第三園區等開發計畫。