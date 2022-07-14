經濟部再通過四家企業投資 南茂擬砸125億元擴建無塵室

經濟部投資台灣事務所今 (14) 日再通過 4 家企業擴大投資台灣 140 億元，包含封測大廠南茂 (8150-TW)、記憶體廠宜鼎國際 (5289-TW)、天貴實業、隆升精密等，其中，南茂為二度申請，擬擴建台灣廠房，進一步搶占韓廠退出的利基型 DRAM 市場，統計投資台灣三大方案已有 1224 家廠商參與，投資逾 1.75 兆元。

經濟部表示，南茂繼 2019 年 9 月通過第一件台商回台方案後，今年再度申請第二案，規劃斥資 125 億元，在南科一、二廠、竹北一、二廠、湖口廠、新竹廠等，擴建部分廠房無塵室，並投入智能化、自動化生產、各廠太陽能綠電系統等，以因應全球供應鏈重整競合、各國減碳排。

宜鼎國際則是全球工業級嵌入式快閃記憶體、動態隨機記憶體解決方案提供商，主打自有品牌 Innodisk 行銷全世界，供應航太、運輸、醫療、各種智能儲存產業，因應國際經貿局勢轉變、環保法規，預計投入數億元在宜蘭科學園區興建新廠。

中小企業方案，經濟部指出，鞋帶束頭商天貴實業、工具機鑄件製造商隆升精密也申請投資 4 億元、2 億元，其中，天貴實業客戶涵蓋 NIKE、ADIDAS、PUMA 運動鞋大廠，本次投資規劃在彰化安溪興建廠房，隆升精密則計劃強化廠內單件流生產模式，在台中太平工業區既有 9 間廠房導入智慧化機台設備，