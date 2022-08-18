豆府年底前將開4家新據點 重啟海外發展計畫

連鎖餐飲集團豆府 (2752-TW) 第二季穩住獲利成長，股價在餐飲股中表現相對持穩，豆府今 (18) 日最新表態，隨著全球疫情趨緩，將重啟海外展店計畫，而在國內，確定至年底前再開 4 家新據點，挹注營運新成長動能無虞。

豆府透露，隨著各國解封，已開始出國考察海外市場，未來可望在海外開出據點，但暫無明確時間表，主要是因目前海外市場已與疫情前不同，需多蒐集更多資訊；同時，也將依循引進米其林品牌帕泰家的成功經驗，再尋找合適的海外品牌進入台灣。

另一方面，由於本土疫情趨緩並進入暑假餐飲旺季，豆府 7 月密集新增北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、帕泰家和阿達師五星麵舖等 4 間門店。

豆府規劃，年底前再開 1 間北村豆腐家、1 間韓姜熙的小廚房、1 間姜滿堂和 1 間帕泰家，全年共開出 8 家新據點，添營運新動能。

相對其他餐飲同業，豆府上半年較不受疫情影響，合併營收達 10.33 億元，年增 26.13 %，稅後純益 7718 萬元，年增 16.54%，每股純益 (EPS)3.35 元，其中，第二季稅後純益 1529 萬元，年增 140%，EPS 0.66 元，在疫情嚴峻期間穩住獲利。

而進入下半年後，隨著新店點挹注，再加上既有店的來客快速拉升，豆府 7 月營收衝上 2.38 億元，月增 34.51%、年增 216.65%，並創單月新高紀錄。