聯發科推4奈米新平台 搶5G CPE、路由器商機

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (18) 日宣布，推出 5G 最新產品 T830 平台，採用 4 奈米製程，可應用在 5G 固定無線接取 (FWA) 路由器和行動熱點用戶終端設備(CPE)，並搭載自家 M80 數據晶片，支援 3GPP R16 的 Sub-6GHz 頻段，將 5G 拓展到家庭和企業領域。

聯發科指出，公司憑藉創新連網技術，將高性能與廣域覆蓋的優勢導入裝置；對電信設備商而言，T830 具高度整合設計可大幅節省功耗、減少開發時間和成本，並可使用現有 Sub-6GHz 行動網路的基礎架構，降低鋪設電纜或光纖成本。

聯發科看好，T830 可打造簡單易用、便於攜帶的小型 5G 網路設備，為消費者省去耗時的寬頻固網安裝程序，提供 5G 高速體驗。

副總暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示，聯發科為全球 5G CPE 解決方案的領導者，與世界一流電信設備公司合作，為消費者和企業帶來快速可靠的連網服務；T830 高度整合的平台體現 5G 和 Wi-Fi 連接的最新技術，協助客戶打造輕巧的千兆級高性能 5G CPE 產品。

T830 主系統單晶片 (SoC) 整合 3GPP R16 行動通訊規格 5G modem、四核 Arm Cortex-A55 CPU、Sub-6GHz 的射頻收發器、GNSS 接收器以及相關的電源管理晶片，並內建網路處理器 (NPU) 和 Wi-Fi 網路硬加速引擎，可在不增加 CPU 負載的情況下，為 5G 蜂窩網路傳輸到乙太網或 Wi-Fi 提供千兆級的傳輸性能。

此外，T830 也支援聯發科 5G Ultrasave 省電技術，以降低功耗，提供高性能、高速、高能效的解決方案。