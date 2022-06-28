中國恒大首度被呈請清算 高層：集團運作不受影響

中國恒大 (03333-HK) 周二（28 日）發布公告，表示債權人 Top Shine Global 對恒大提出清算呈請，這是恒大首度被提請清算，恒大執行董事肖恩聲稱，集團營運不受影響。

恒大周二表示，Top Shine Global 在 6 月 24 日向香港特別行政區高等法院提出清算呈請，涉及債權金額為約 8.625 億港元。

恒大在公告中說，將極力反對該呈請，並預料此舉不會影響重組計畫或時間表。恒大預定 7 月底前公布境外債務重組初步方案。

肖恩表示，目前集團董事會、風險化解委員會、各級管理團隊運作均不受影響，各方正不遺餘力地穩定生產運營，並繼續與境內外債權人溝通境外債務重組事宜。

肖恩說，提出清算呈請者，是恒大旗下房屋交易平台房車寶的一名戰略投資者，其債權占集團全部境外債務的比率不到 1%。此前恒大已與其多次溝通，但對方仍提起對恒大的清算呈請。

這是恒大首度被提請清算，今年來中國已有三家房地產業者被訴請清算，另外兩家分別為花樣年與大發地產。

清算呈請意指如果公司負債過多，債權人或公司成員可提出清算呈請。法院將進行清算呈請聆訊，最後發出強制清算令。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍說：「通過此類行為（清算呈請），債權人其實是要求恒大若不償還債務，那就要清算公司資產，多少會對其產生壓力。雖然不至於走到清算那一步，但也需要和投資人進行更多溝通及協調。」

法律專家表示，債權人提交清算呈請，並不意味公司破產，這是兩個概念。企業在收到清算呈請後，可依法反對清算，這對公司財務和運營並無重大影響。

與此同時，香港法院將審理清算呈請，並決定是否做出最終清算令，此一審理過程可能持續數月，乃至更長時間。在法庭委任清算人或臨時清算人前，公司管理層可繼續履職。