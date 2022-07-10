泰昇-KY 6月營收寫歷史低點 估7月略回溫

東協紙尿褲等婦嬰用品供應商泰昇 - KY(8480-TW) 第二季淡季營收表現不佳，公布 6 月營收為 1.07 億元，為史上單月新低，公司主管指出，營收下滑除淡季因素，市場消費力及總體出生率下降，都影響營收，預計 7 月營收回升。

泰昇 - KY 6 月營收為 1.07 億元，創新低，月減 24.92%，年減 21.97%，第二季營收為 3.81 億元，季增 6.26%，年減 9.4%，前 6 月營收 7.41 億元，年減 14.8%。

泰昇 - KY 主管指出，生產的紙尿褲等婦嬰用品屬於快速消費品，今年以來市場通膨壓力沈重，經濟前景不明確，消費方道明顯降低，另一重要因素在於去年下半年越南因疫情封城管制交通，造成生育意願下降，也成為泰昇產品銷售的阻力。

另外，泰昇 - KY 部分訂單來不及在 6 月出貨及入帳，也造成 6 月營收下滑，預計 7 月營收將可回升，不過市場需求旺季應該在第四季

泰昇 - KY 第一季稅後純益 4585 萬元，季減 39.47%，年減 49.36%，每股純益 1.17 元，第二季預估也不致出現虧損。

泰昇 - KY 在越南新建上游材料廠預計今年第四季完工投產，藉由向上游進行整合，可望有效控管成本提升獲利能力。