神盾Q1虧損收斂 每股虧0.04元

神盾 (6462-TW) 今 (12) 日公布最新財報，受惠營收規模放大及營業費用管控得當，整體營運績效漸入佳境，首季稅後虧損約 0.03 億元，儘管仍較去年同期轉虧，但較上季虧損 0.39 億元已顯著收斂。

神盾首季營收 9.17 億元，季增 13.07%，年減 15.41%，毛利率 40.27%，季減 2.24 個百分點，年增 0.85 個百分點，營益率 - 5.66%，稅後虧損 0.03 億元，虧損幅度較上季顯著收斂，但仍較去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.04 元。

神盾 4 月營收 3.55 億元，月減 12.29%，年增 4.38%，累計前 4 月營收 12.72 億元，年減 10.64%；展望後市，神盾看好，隨著多項新品推出，並導入客戶終端產品，營收可望終止衰退，轉為年成長。

神盾預期，今年在筆電指紋辨識 IC 除了搭配自家研發的 MCU 一起出貨外，也可滿足 Match-on-chip(MOC) 的新需求，看好其高單價、高毛利有助公司產品組合再優化，並持續往車用、嵌入式應用發展。

光學感測器方面，神盾自去年底開始提供給消費型產品，預期今年出貨量將持續成長，並看好今年將進一步拓展至手機端，有助整體業務達經濟規模。