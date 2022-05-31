晶技連兩年拿下全球頻率元件龍頭寶座 董座：今年挑戰更大

台灣石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 今 (31) 日召開股東會，會中通過每股配發 7.5 元現金股利，董事長林萬興指出，2021 年晶技在超前布局下，營運規模及績效仍為全球頻率元件同業第一，也是連續 2 年居冠，今年挑戰較去年則來得大。

晶技 2021 年全年營收 152.25 億元，創新高，林萬興指出，晶技去年營收進入全台灣 2000 大製造業營收第 249 名，獲利能力排名第 128 名，在 50 強的營運績效排名第 31 名，感謝股東、經營團隊及董事會的支持與指導。

林萬興強調，展望 2022 年的經營環境，比以往更為惡劣，將有賴全體團隊再接再勵努力應對，晶技今天股東會也完成董事改選。

晶技 2021 年全年營收 152.25 億元，創新高，毛利率 36.91%，年增 6.74 個百分點，稅後純益 31.17 億元，創新高，年增 1.18 倍，每股純益 10.06 元。

晶技 31 日召開股東會。(圖：晶技提供)

晶技 2022 年第一季稅後純益為 6.7 億元，季減 2.33%，年增 6.09%，每股純益達 2.16 元，首季在有利匯率因素及產品組合帶動下，獲利成長；根據統計，車用產品今年首季營收占比已走高到 13%，供應車用產品新建廠也將正式動工，預計 2023 年第三季投產。