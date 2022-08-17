新產能開出 泰鼎上半年稅後純益年增73.9% EPS 4.08元

PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 泰國第三廠新增產能持續開出，今 (17) 日公布最新財報，上半年稅後純益 7.75 億元，創同期新高，年增 73.9%，每股純益 4.08 元。

就 PCB 廠陸續公布的上半年財報來看，上半年每股純益超過 4 元的全製程 PCB 廠，除泰鼎 - KY 之外，臻鼎 - KY(4958-TW) 上半年每股純益達 4.77 元，健鼎 (3044-TW) 每股純益 5.54 元，不過最領先的則是博智 (8155-TW) 每股純益 7.35 元。

泰鼎 - KY 第二季營收 39.71 億元，毛利率 22.57%，季增 1.94 個百分點，年增 3.47 個百分點，稅後純益 3.61 億元，季減 13.9%，年增 23.94%，每股純益 1.9 元。

泰鼎 - KY 上半年營收 81.16 億元，毛利率爲 21.58%，年增 2.57 個百分點，上半年稅後純益爲 7.75 億元，創歷史同期新高，年增 73.9%，每股純益爲 4.08 元。

泰鼎 - KY 為因應客戶端庫存調整，針對成本與費用管控持續精進，並開發非 LCD TV 應用，包括車用、衛星網通、記憶體等應用領域。

泰鼎 - KY 進行中的泰國三廠擴建案也持續進行中，全部完工預計每月產能將增加 400 萬平方呎，總產能每月突破 1000 萬呎，目前三廠擴建案持續進行，後續還有擴產計畫。