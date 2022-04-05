〈ESG大趨勢〉降低自來水用量 泰鼎啟動廢水循環再利用專案

泰鼎 - KY(4927-TW) 今年第一季正式啟動「泰鼎廢水循環再利用專案 (Apex Aqua Project)」，將導入新世代廢水處理循環系統，提高廢水回收再利用比例。此專案預計總投入資本支出金額約泰銖 14 億元，預計於三年內分為四期完成。

泰鼎 - KY 主管指出，此一廢水循環再利用專案完工後有望達成 60 % 廢水回收率，希望透過優化水資源風險管理機制，以具體行動降低自來水用量，進一步強化 ESG 永續發展的策略與目標。

面對全球氣候變遷造成地球生態改變，水資源管理對企業的重要性不言而喻。泰鼎 - KY 指出，泰鼎為台商泰國第一大 PCB 廠，隨著業務發展及新產能開出，工廠用水需求也日益增加。為降低用水量，本公司成立水資源專案小組與供應商攜手合作，從物理處理、化學處理及生化處理等三方面進行探討，規劃將工廠廢水分流，再搭配廢水處理技術，極大化水資源的重複利用。

泰鼎廢水循環再利用專案的初步規畫總工程面積約 1.3 萬平方公尺，目前已完成第一期建置，預計全部完工後，將能降低工廠自來水用量，提升廢水回收再利用的比例。

強化水資源管理的同時，泰鼎 - KY 也持續關注節能議題，除 2021 年第四季已啟動「泰鼎太陽能方案 (Apex Solar Project)」建立再生能源發電系統，日前更邀請泰國當地節能相關顧問公司與經營團隊進行交流，籌備可行的節能方案以發展綠色節能藍圖。本公司將致力於在業務開拓及創造獲利的同時友善環境，藉由推動節水與綠電工程，深入發展 ESG 永續經營計畫，朝資源永續的目標持續前進。



