〈能源盤後〉市場聚焦中國經濟疲弱 原油大跌3% WTI摜破90美元

原油期貨價格周一 (15 日) 收低約 3%，係因中國經濟數據疲弱，令市場擔憂全球經濟放緩，恐減少能源產品需求。另外，伊朗核協議可望恢復，也可能令全球原油供應量增加，是另一個導致原油走跌的原因。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.68 美元或 2.9%，收每桶 89.41 美元，創 8 月 5 日以來最低收盤價。WTI 近月期貨上周收高 3.5%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.05 美元或 3.1%，收每桶 95.10 美元，創 8 月 5 日以來最低收盤價。Brent 近月期貨上周上漲 3.4%。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 3.1%，收每加侖 2.9517 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 3.4403 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.5%，收每百萬 Btu 8.728 美元。

市場推動力

中國公布工業生產和零售銷售均低於前月，且遜於分析師預測，顯示世界第二大經濟體的成長正在減弱。

Interactive Investor 市場主管 Richard Hunter 報告寫道：「中國經濟數據顯示出，新冠疫情封鎖措施和不斷升級的房地產危機持續發揮影響。中國人行意外下調 1 年期中期借貸便利 (MLF) 政策利率，為重振信貸需求、振興疲弱經濟。」

中國 7 月份工業生產年增 3.8%，但《華爾街日報》調查的經濟學家原本預期年增 4.5%。7 月零售銷售年增 2.7%，低於經濟學家預期的 5% 增幅。

周一公佈的美國經濟數據也很悲觀。紐約聯邦準備銀行周一公布，衡量該州製造業活動的帝國商業狀況指數，8 月暴跌 42.4 點至負 31.3，創該調查史上最低水準。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，中國經濟數據沒有給石油帶來任何好消息，從亞洲時段進入歐洲時段，「油價已在遭市場懲罰，當帝國製造業數據出爐時，情況更加惡化，簡直就是直接墜崖。」

Aslam 指出，交易者正在拋售石油，因為「他們認為石油需求將發生重大變化，因為經濟數據表明美國和中國這全球第一和第二大經濟都已經踩了剎車。」

周一推動油價走低的因素還包括市場對伊朗核子協議的預期。

Aslam 說：「交易者相信會達成核子協議，伊朗石油也將進入市場，因為美國及其盟國幾乎別無選擇，因為在邁向夏季末的時期，石油需求將增加。」

「由於俄羅斯石油仍受制裁，選擇有限，因此額外供應量進入市場的可能性正打擊價格。」

WTI 原油期貨價格近期回跌至 86.82 美元，觸及 2 月以來的低點，為俄烏大戰導致能源成本飆升之前的水準。

與此同時，進一步跡象表明，隨著天然氣和汽油期貨跟隨油價走低，美國家庭的通膨壓力繼續緩解。美國駕駛已看到汽油價格連續數周下跌，上周普通汽油均價跌破每加侖 4 美元，為數月以來首見。