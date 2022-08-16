WeMo發表共享運具推進器 首波服務進軍金門

共享機車平台業者 WeMo Scooter 今 (16) 宣布，推出子品牌 WeMo RenTour，將以智慧車聯網技術整合跨運具、租賃品牌的共享運具服務平台，橫跨汽、機車、電動單車等多元運具，並攜手傳統租車業者共同打造共享運輸平台，新服務首站則選擇台灣離島金門。

WeMo Scooter 表示，WeMo RenTour 將是共享運具推進器，同時結合租賃車業者、車商、電信業等合作夥伴，隨著 WeMo RenTour 上線後，將不只提供既有 WeMo Scooter 光陽 Candy 3.0 外，還包含中華 eMoving Shine、Hyundai IONIQ5、Tern Bicycles 電動腳踏車等，國內知名租賃業者小馬租也預計年底加入平台。

WeMo Corp. 董事長吳東明表示，WeMo 核心是智慧車聯網技術與服務，隨著子品牌 WeMo RenTour 推出，可望助推傳統租車業者數位轉型，看好未來電動車趨勢發展，WeMo 將致力串起完整的智慧交通產業鏈。

WeMo Scooter 創辦人暨副董事長吳昕霈則提到，WeMo RenTour 上線將有助 WeMo 擴大市場版圖與數位服務。

WeMo RenTour 首波將在離島金門上線，WeMo Scooter 指出，金門在地飯店、餐飲、租車業者近年也陸續導入數位轉型提升服務品質，其中金門在地知名租車業者冠城租車不僅看好觀光旅遊景氣回溫，也相當重視服務數位化升級，這次就與 WeMo Scooter 合作推出橫跨多元運具的租借服務。