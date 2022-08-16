〈康舒法說〉消費性電子市場疲軟 本季營收、毛利率估較Q2下滑

電源供應器廠康舒 (6282-TW) 今 (16) 日召開第二季法說會，展望下半年，第三季營運仍較去年同期成長中、高個位數，但由於消費性電子市場疲軟，估將較第二季下滑，毛利率也同步下滑。

康舒表示，除了消費性電源影響，商用電源由於電錶第三季將面臨標案空窗期，營運將受影響。

康舒營收依產品區分主要為四大業務，其中第二季企業用電源 (資料中心、燃料電池等) 比重 44%、消費用電源 45%，能源、電動車新事業 3%，轉投資金屬沖壓比重 8%。

康舒表示，今年上、下半年營收比例約 45：55，預計下半年仍將較上半年成長，全年維持雙位數成長；獲利方面，康舒認為，由於產品組合調整，第三季毛利率將較前一季下滑，預計電源本業第四季毛利率才會回升。

康舒表示，第二季受惠料況緩解帶動企業用電源產品出貨，營收較上季成長，且較去年同期成長 35%，同時成本逐步轉嫁下，毛利率 17.2%，較前季、去年同期回升。

康舒營收依產品區分主要為四大業務，其中第二季企業用電源 (資料中心、燃料電池等) 比重 44%、消費用電源 45%，能源、電動車新事業 3%，轉投資金屬沖壓比重 8%。

產品毛利率表現上，第二季金屬沖壓與消費用電源毛利率皆在 10% 以上，企業用電源約 20% 以上，新事業獲利表現最佳，毛利率超過 30%。

第二季存貨金額 55.18 億元，季減 2.9%，存貨週轉天數由上季 97 天下降至 94 天，由於消費性電子市場放緩、缺料緩解，接下來庫存將特別監控存貨管理。