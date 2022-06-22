〈康舒股東會〉售電、儲能新業務已虧轉盈 評估前進東南亞市場

康舒 (6282-TW) 今 (22) 日召開股東會，董事長許介立表示，目前新能源事業已轉虧為盈，將持續擴充國內太陽能發電規模，目標 500MW，第二季起也砸下數十億元布局儲能產品，除了國內，目前也正在考慮搶進東南亞市場。

許介立表示，太陽能發電方面，目前累積量已達 147.8 MW，併網發電量達 95.7 MW，預計 2023 年第一季可再增加 45MW 併網容量，累計達 136 MW 發電規模，繼續朝 500MW 發電量目標邁進。

康舒持續推動綠電售電業務，今年初售電迄今已轉供超過 500 萬度，預估第三季再與紡織業、科技業等簽訂 1200 萬度綠電購售契約，同時正與金融業、電子製造業、物業管理洽談綠電合作，預計供電規模將超過 3500 萬度。

儲能方面今年開始強化佈局，康舒已通過儲能系統業務投資、初期先投資 16.3 億元，擬進行儲能案場開發，產品可望於 2023 年正式上線以搶進儲能自動頻率控制 (AFC) 輔助服務。

另外，康舒全資子公司康展電力也正申請售電業執照，預計第三季取得，未來可服務更多中小企業綠電需求，而智慧電錶持續供貨台電，目前 70 萬台電錶已出貨 60 萬，將會和台電、政策合作持續供應智慧電錶。