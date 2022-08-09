防疫保單理賠突破410億元 黃天牧：股東利益不再是唯一決策

防疫保單今 (2022) 年重創產險業，最新統計，防疫保單理賠已經突破 410 億元；金管會今 (9) 日邀集 19 家產險業者召開「產險業總經理業務聯繫會議」，主委黃天牧會中提出「股東利益不再是唯一決策目標」等四點心得，最後更以美國羅斯福總統 (Theodore Roosevelt) 的名言「榮耀屬於真正在競技場上拼搏的人」，與各總經理共勉。

金管會今日公布統計，今年截至 8 月 8 日，防疫保單理賠件數已經達 117 萬 5142 件，理賠金額正式突破 410 億元、達 417.92 億元，不但已經是保費收入超過 9.69 倍之多；且短短一周理賠件數增加 19.9 萬件，理賠金額 58.8 億元，相當於一天賠出 8.4 億元，與前一周相比，理賠數並未趨緩、再度加速，創今年以來單週理賠增額次高。

有關防疫保單風暴，保險局副局長林志憲表示，今日於產險總經理聯席會中，檢討賣保單時，在銷售中跟銷售後整個時間的風險都要關注，今年因為疫情來得又快又急，但因為各銷售通路之間來不及緊急喊卡之下，造成保戶大量湧入購買防疫保單，未來將要求與各通路間保持更嚴謹溝通，並強化風險控管機制。

黃天牧也提到，「保險是人間菩薩」，除了肯定保險公司發揮照顧社會大眾的力量外，並以其擔任保險局局長任內推動保險商品審查改革、費率自由化及保險業企業風險管理的經驗，期勉保險公司強化自律的功能，掌握企業核心價值及重視形象，做好風險管理。

針對產險業的營運，黃天牧提四點心得：(1) 公共政策與企業經營均不能只看短期績效，不看長期影響；(2) 監理手段不只有干預，也有協助業者發展，政府介入與市場自律之間，要符合比例原則，企業管理亦如是；(3) 金融市場須與國際接軌，但過程中亦須考量國內情況；(4) 面對更複雜的環境，股東利益不再是唯一決策目標，而已擴及利害關係人的利益。

林志憲進一步表示，金管會在 2019 底曾邀集壽險先辦總經理聯席會，原本去年要辦產險總經理聯席會，但因新冠疫情而延宕至今，今日除了防疫保單，還討論了主要議題包括：

一、持續推動數位化、鼓勵創新與發展新商品

金管會鼓勵業者持續進動數位創新，以提升保險商品與服務效能，目前產險業者於推動電子商務、異業合作、業務試辦、電子式保險證、電子保單認存證及保險存摺等方面已有所成效，金管會亦將在風險可控管之前提下，持續檢討開放電子商務項目，包括研擬增加可透過網路投保之人身保險商品及網路保險服務項目，以因應金融保險科技之發展。

二、落實保險商品風險管理

現行保險商品審查制度，係建構在業者自律性控管及商品簽署人員負起簽署責任之前提下，放寬備查制商品適用範圍，並以抽查方式檢核。惟保險公司仍應落實內控與自律，於銷售前應確保保險商品之風險控管機制，銷售後並應定期檢視商品定價之合理適足，以健全公司經營並保障消費者權益。

三、強化保險業企業風險管理

金管會已強化保險業風險管理之法令位階規範完整性，以督促產險業對於公司經營之各項保險風險，應審慎考量於內部控制制度中訂定相應之管理機制，俾落實執行企業風險管理，提升公司營運韌性。

四、落實接軌 IFRS17、ICS 準備工作

為協助保險業落實資產負債管理、合理反映保險業經營風險、增強財務體質及風險承擔能力，並回歸保險業經營核心價值，金管會已宣布保險業於 2026 年實施 IFRS17 及 ICS。請各公司強化商品、投資、風管、資產負債管理等策略，現階段應特別著重於系統建置，並適時投入人力及資源，於 2023 年完成系統建置、2024 年完成平行測試，以利達成接軌進度。

五、精進洗錢防制、公平待客及永續金融

（一）保險業辦理防制洗錢及打擊資恐工作，應以風險基礎方法 (risk-based approach) 妥適執行，過程中亦應確保執行之手段是否符合比例原則，以避免影響保戶交易之便利性。

（二）為保障高齡消費者投保權益，各公司應於今 (2022) 年 10 月 1 日前完成對銀髮族保險商品適合度之檢視與審查作業，並做好服務相關工作。另為維護身心障礙者投保權益，保險公司應建立妥適承保程序，不得僅因被保險人為身心障礙者而有不公平待遇，並建立承保身心障礙者之經驗統計資料以為日後修正承保標準之依據，以落實公平待客。

（三）金管會訂定「保險業氣候相關風險財務揭露指引」，規範保險業自 2023 年起應於每年 6 月 30 日前將氣候風險財務揭露相關資訊納入永續報告書或公布於公司網站，提升保險業面對氣候變遷之金融韌性，請保險公司及早規劃。另請產險公會綠色保險推動專案小組持續研議開發多元綠色保險商品，並透過法規鬆綁以協助相關業務推展。

六、推動微型電動二輪車納保強制車險

強制汽車責任保險法已於今年 6 月 15 日修正公布，將微型電動二輪車納入承保範圍，相關子法也正預告中。各公司應配合調整各項作業系統，以利民眾投保，使交通事故受害人儘速獲得基本保障。

金管會表示，總經理業務聯繫會議是主管機關與保險業者面對面溝通的重要平台，之後將定期舉辦；期許產險業在各項業務推動上應重視及落實風險管理，健全公司經營並協助經濟發展。