東友業外填補本業損失 今年有望轉盈

東友 (5438-TW) 今 (16) 日召開法說，發言人張振成表示，雖然切割繪圖機等新產品有機會與大廠客戶進一步合作，不過在俄烏戰爭、原物料成本壓力下，今、明年本業營運保守看待，在業外投資收益挹注下，有機會虧轉盈。

東友三年前啟動轉型，主要經營雷射多功能事務機 (MFP) 的原廠製造 ODM/OEM 業務，營收比重約 9 成，張振成指出，目前已建立多功能新平台、新產品，包括切割機、繪圖機、無人機等，預期在新產品陸續發酵下，MFP 今年營收比重將降至 82%。

張振成說，切割繪圖機的成長最快速，營收比重已攀升至 7.17%，未來有機會提升至 10%，此外，切割繪圖機舊機種也正與客戶開發新品項，並將推進至量產階段，有望挹注營收成長。

其他產品方面，張振成表示，因應 3D 列印生產技術，開發出工業用彩色標籤平台，除了完成驗證外，相關產品也已進入量產，該產品在重量、價格都降低 3 成，同時能應用在工業、無人機等。

其中，無人機搭配輕量化設計，重量僅 7 公斤，可承載 5 公斤物品，適用於貨運運輸等高階用途，目前產品已開發完成，有望進一步與客戶合作，並有生產機會。

展望後市，張振成認為，本業仍面臨烏俄戰爭、原物料漲價等成本問題，今年下半年到明年的展望保守看待，不過在轉投資公司的投資收益與股利挹注下，有機會補上本業損失，今年有機會虧轉盈。

東友第二季稅後虧損 285 萬元，虧損較前一季收斂、跟去年同期盈轉虧，每股虧損 0.04 元；上半年稅後虧損 2845 萬元，較去年同期盈轉虧，每股虧 0.36 元。

東友 7 月營收 1.26 億元，月減 12.17%、年減 3.66%；前 7 月營收 9.37 億元，年減 11.92%。