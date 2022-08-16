傳騰訊出脫240億美元持股 美團股價暴跌

根據媒體報導，騰訊 (0700-HK) 計畫出售手上 240 億美元中大部分的美團持股，中國食品配送巨頭美團 (Meituan)(3690-HK) 周二 (16 日) 股價暴跌 9%。

《路透》引述 4 名位知情人士的消息報導，騰訊擁有美團 17% 股權，騰訊計畫，將從長達 8 年的投資中獲利了結。騰訊發言人「不對市場猜測發表評論」，美團也未發表評論；騰訊股價在香港收盤上漲 0.8%。

報導指出，騰訊計劃今年就開始出售股票，如果市場條件有利的話。但一位知情人士透露，騰訊目前沒有出售美團持股的計劃。

騰訊在 2014 年投資了一家名為大眾點評 (Dianping) 的公司，一年後該公司與美團合併，騰訊也因此入股美團。

在北京全面打擊中國巨頭的風潮中，中國科技公司的投資都受到嚴格審查。中國當局希望透過從反壟斷到數據保護等領域更嚴格的監管，以控制科技巨頭的權力。

《路透》報導，騰訊拋售美團股份，部分原因是為了滿足監管機構對科技巨頭支持與民生密切相關的公司的擔憂。

過去的幾個月裡，騰訊一直在出脫一些最大投資的股份。

去年 12 月，騰訊表示將出脫其對中國第二大電商公司京東 (JD-US) 的大部分股份。今年 1 月，騰訊透過出售在新加坡遊戲和電子商務公司 Sea 的部分股份，拿回 30 億美元。

騰訊本身的業務成長動能也趨緩，受全球第二大經濟體放緩和國內遊戲行業監管更嚴格。