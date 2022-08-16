新光銀行讓基金投資變容易了!

處於新冠疫情未平、烏俄戰爭持續衝擊下，國與國間的經濟活動受到壓抑，使得需求湧現但供應鏈斷線，加上國際油價飆高帶動了通膨節節升高，美國聯邦準備理事會（Fed）為了抑制通膨，採取了一系列升息策略，6 月份通膨 CPI 超乎預期，突顯出物價壓力之頑固，7 月份聯準會大幅升息三碼，藉此展現對抗通膨的決心。

通膨讓我們最有感的即是東西變貴了，我們就會減少消費；升息最直接影響的是房貸繳息變多了，影響房市銷售；讓投資人最痛的是升息讓企業減少支出，股價修正，債劵價格下滑 (因殖利率上升與債劵價格下降，反之亦成立)，使得投資卻步，此時我們一定要想到巴菲特(Warren Buffett) 與他的投資名言「當別人恐懼的時候，我貪婪」，記得危機就是轉機，想讓自己財富自由一定更要懂得逢低入市。

積極的升息其實是個契機，以前過高的債劵基金變便宜了、抗通膨的實質資產基金 (如房地產、基礎建設、原物料等)、具未來性的數位科技基金(美國 5G、AI 等) 投資價值一一浮現。

信心堅定了接下來就是選個好標的入市，問題又來了，標的怎麼選，阿嬤挑的好呢? 還是電腦挑的好? 答案是:「新光挑的好」，新光銀行投資理財團隊每季運用電腦大數據分析嚴選出符合市場趨勢的商品，更透過榮獲 2022 財富管理大獎「智能理財」系統，從投資人的角度出發，了解投資人的需求，協助完成人生階段性的資產配置與規劃。

讓新光銀行的「智能理財」更懂您

投資商品百百種，想投資卻不知該如何開始，生活忙碌也沒時間研究，可參考新光銀行的「智能理財」，近期增設「同溫層規劃」與「投資規劃書」雙功能! 由於每個人面對不同人生階段，理財目標與投資態度也不盡相同，協助客戶找到適合自己的投資模式。

「同溫層規劃」跟我有同樣理財需求的人都怎麼做？

新光銀行研究團隊發現，20-39 歲客戶多以理財儲蓄、旅遊基金為目標，且願意承擔較大的風險波動度，藉由定期定額規劃長期投資，聚沙成塔累積財富。40-54 歲客戶擁有一定的薪資收入但也負擔不小的生活開銷，此時以退休規劃、買房、子女教育為主要規劃，並提升風險意識、投資態度應偏向穩健。55-64 歲客戶則面臨退休問題，風險承受度也較低，投資目標由累積財富逐漸轉為保護財富，並重視退休及醫療準備。投資人可以藉由觀察同溫層族群的投資樣態，參考與自己生活習慣類似的人群，打造屬於自己的投資規劃。「宅宅不出門，能知天下事」，讓智能理財助攻，可靠的資訊帶來好的投資，成為投資理財的神隊友!

「投資規劃書」打造多目標式投資計畫（Life Cycle Plan）

投資應是了解自我的財務狀況後，審視自我的人生規劃與所能負擔的可投資金額後，找到適合自己風險承受度的投資商品。新光智能理財有別於他家單一目標式投資組合，以多目標式投資計畫（Life Cycle Plan）為主軸，提供全齡理財服務，將投資人所設定的人生目標，如結婚、買房、育兒、子女教育基金與退休等，透過大數據結合客戶投資行為偏好，由ＡＩ提供最適配的個人化投資組合，達成人生各階段性目標。

新光智能理財增設的「投資規劃書」試算，不僅計算出客戶達到投資目標，所需每個月定期定額或單筆投入的試算金額，以及提供專屬的投資組合配置建議、投資組合模擬分析，幫助客戶了解現況、設定目標，並將「投資規劃書」寄送到客戶留存的 Email，協助客戶找到適合自己的投資模式!

《新光智能理財》網站： https://skbrobo.skbank.com.tw/robot/

《同溫層暨投資規劃書試算活動》網站： https://reurl.cc/leo8aA

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