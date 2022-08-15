國銀不同天期存款優利各出招 美金定存年息最高3.88%

美國聯準會升息態勢不停歇，美元優利定存成為近期銀行財管主流商品，尤其因為美國升息幅度與分次調整的預期，讓國銀紛紛推出不同天期的美元高利存款，目前 4 個月期年息最高上看 3.6%、6 個月期最高也達 3.6%，一年期年息更是喊到 3.88%。

渣打銀行財富管理團隊指出，聯準會升息加上避險需求，美元短中線偏強的態勢相對明確，加上升息幅度與分次調整的預期，短、中天期美元優惠利率存款可望成為資金最佳的停泊處所。

凱基銀行也表示，在經濟環境劇烈變化下，投資市場相對不穩定，美國聯準會啟動升息，不少投資人看好美元中長期走勢，可以將閒置的資金布局在美元，且將部分資金轉為投資低風險的保本產品，創造穩定利息收入，短天期的美元高利定存即為非常好的選擇。

渣打銀行就針對不同天期的美金活、定存以及永續定存加碼，偏好短天期外幣定存的客戶，渣打外幣優利定存提供「美金四個月期定存」年利率 3.6% 的專案，全新客戶優利更上看 3.88%，續存戶則可享六個月期年利率 3.2% 的優惠。不僅如此，渣打還推出僅受理透過網路銀行辦理的美元永續定存，同步提供 6 個月期年息 3.6% 優惠利率。

凱基銀也推出美元階梯定存活動，以新資金辦理美元三個月期定存，年利率採每月階梯式攀升，三個月期定存可享第一個月利率年息 1.5%、第二個月 2.5%、第三個月 3.5%，平均每個月可以領到 2.5% 左右的利息，且承作門檻低僅需美元 1 萬，舉例來說，以本金美元三萬元，存滿三個月到期後，約可領到等值新臺幣 5,400 元左右的利息收入。

北富銀目前推出「富邦奈米存美元定存」優惠活動，在 8 月底前透過富邦行動銀行「美元優利」專區，以數位存款帳戶或一本萬利帳戶台幣活儲存款換匯辦理美元定存，可享定存 3 個月年息 2.0%、6 個月年息 2.4%、12 個月年息 3.0% 的優惠，單筆最低 1,000 美元即可承作，換匯還可再享 3 分優惠。

玉山銀 8 月底前提供 6 個月美元定存年息 2.5%、12 個月 2.8%，網銀換匯 1,000 美元以上，臨櫃換匯最低門檻 3 萬美元；另外，國泰世華銀行美元活存年息 0.52%，6 個月定存年息 2.05%、1 年期和 2 年期定存年息 2.55%。