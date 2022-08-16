全球商務旅行復甦遲到 估2026年中才能回到疫情前水準

全球商務旅行協會 (GBTA) 預測，受到通膨、人力短缺、經濟降溫等因素影響，全球商務旅行支出復甦將遲到 18 個月，直到 2026 年年中才能回到疫情爆發前的 1.4 兆美元規模。

GBTA 彙整 73 國、44 個產業的商務旅行支出並發布「2022 年商務旅行指數展望」，內容顯示，拖累商務旅行復甦的原因眾多，包括供應鏈中斷、人力短缺、中國防疫封控、俄烏戰爭對周邊地區的效應。

該組織一年前原本預測，到 2024 年就能回到疫情水準，新預測顯得較為悲觀。

GBTA 執行長 Suzanne Neufang 說：「影響全世界眾多產業的因素，預料也會持續影響全球到 2025 年的商務旅行。結論是，我們持續朝疫前水準邁進，但要到 2026 年才能達到並超越該水準。」

根據最新報告，2025 年商旅支出預估為 1.399 兆美元，接近但仍低於 2019 年的 1.431 兆美元，2026 年預估將達到 1.472 兆美元。

全球商旅支出預測規模與年比變動幅度，資料取自 GBTA

北美和西歐商旅支出的復甦力道最強，到 2026 年前規模將分別回升到 3637 億美元、以及 3239 億美元。

全球商務旅行集團 (GBTG-US) 上周曾宣布，今年營收平均只能達到 2019 年水準的 65%，但這份評估未把潛在的經濟衰退納入考量。