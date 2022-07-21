〈財報〉保費收入大增 保險商旅行家第2季獲利超預期

保險商旅行家 (Travellers Companies Inc)(TRV-US) 周四 (21 日) 財報顯示獲利降幅小於預期，因為創紀錄的保費成長緩解了與災難相關的理賠增加和投資回報率下降的衝擊。

截至 6 月 30 日的第 2 季，該公司核心收入從一年前的 8.79 億美元或每股 3.45 美元降至 6.25 億美元或每股 2.57 美元。

根據 Refinitiv IBES 數據，分析師平均預期為每股獲利 1.97 美元。

該公司股價在周四盤前交易中下跌 1.1%。

總部位於紐約的旅行家通常被視為保險業的領頭羊，因為它總是在同行之前率先公布財報；本季淨承保保費成長 11% 至 90.2 億美元。

再保險公司瑞士再保險本月預測，到今年年底，全球保費將首次超過 7 兆美元。

旅行者表示，再保險的巨災淨損失為 7.46 億美元，而一年前為 4.75 億美元，主要受到美國幾個地區的強風和冰雹的影響。

保險經紀商 Aon 表示，2022 年上半年全球保險巨災損失估計為 390 億美元，比 21 世紀 330 億美元的平均水平高出 18%，光是美國和歐洲的強對流風暴就占總數的 54%。

保險業也面臨著烏克蘭危機帶來的巨額索賠，以及通貨膨脹導致理賠成本上升帶來的更大不確定性。

承保收益從一年前的 3.24 億美元降至 1.13 億美元，而稅前淨投資收益從一年前的 8.18 億美元降至 7.07 億美元。

該公司的綜合成本率為 98.3%，而去年同期為 95.3%。低於 100% 的比率意味著保險公司賺取的保費多於支付的理賠金額。