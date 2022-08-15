半導體、鋼鐵股吹響多頭號角 台股漲128點收15417點收復季線

通膨跡象放緩，美股上周五 (12 日) 大漲，激勵亞股今 (15) 日走強，台股蓄勢反攻，多頭火苗重回電子權值股，由晶圓雙雄、聯發科等半導體族群領軍衝鋒，ABF 載板、網通族群火熱助攻，資金持續追捧鋼鐵股，航海王則遭賣壓摜殺，指數開高走高，終場大漲 128.38 點，收在 15417.35 點，順利功克季線，成交值 2343 億元。

櫃買指數終場上漲 3.36 點或 1.8%，收在 189.91 點，成交值 617.9 億元。上市櫃成交值合計 2960.9 億元。

觀察電子權值股表現，晶圓雙雄延續上周五火熱氣勢，台積電開高走高，漲逾 1%，聯電漲幅超過 2.7%，聯發科則強勢勁揚 3%。其他電子權值股，台達電、國巨、瑞昱、日月光投控都站穩盤上；載板族群氣勢如虹，南電飆漲逾 7%，欣興飆漲超過 3%。

IC 設計族群匯聚多頭人氣，信驊、旺玖、海德威、創惟攻上漲停板，九暘、力旺、立積、矽統、鈺創、晶豪科大漲超過 5%，智原、創意、重鵬、敦泰、佑華同步強漲逾 4%。

鋼鐵族群一片紅通通，官田鋼直奔漲停，威致、中鴻狂飆超過 6%，運錩、燁興、志聯、新光鋼等多檔個股，漲幅都超過 3%。

SCFI 貨櫃運價指數連續 9 周下滑，且跌幅擴大，導致航運族群賣壓沉重，貨櫃雙雄長榮、陽明，跌幅都超過 3%，萬海也下挫近 3%，志信、新興、裕民等都在盤下游走。