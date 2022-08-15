〈玉山金法說〉人肉詐騙頻傳 子行董座本月親飛柬國視察

國人被騙往柬埔寨遭人口販賣、詐騙事件頻傳，國銀有不少據點在柬埔寨，其中，玉山金 (2884-TW) 在柬埔寨更擁有子行，玉山銀董事長黃男州今 (15) 日透露，柬埔寨 UCB 銀行的董事長陳茂欽本月就會親自飛往柬埔寨視察。

黃男州指出，玉山持續擴大海外布局，福岡分行已經正式向日本遞件申請，福岡是九州最大城市，且離熊本很近，台積電今年 4 月在熊本設廠，對玉山來說，未來不只是可以服務台積電，更是可以瞄準產業鏈的商機。

整體來說，玉山目前在海外 10 個國家地區設立 30 個海外據點，包含柬埔寨 UCB 子行及玉山中國子行。

近期柬國人肉詐騙案頻傳，黃男州表示，玉山銀 2013 年完成投資柬埔寨子行聯合商業銀行 (UBC)，目前柬埔寨子行有 14 個分行，員工約有 500 多位，台派幹部約 30 位。目前業務進展不錯，今 (2022) 年上半年獲利年成長 47%；玉山銀信用卡是當地的第一名，房貸也是領先。

黃男州表示，最近柬埔寨的新聞很多，他看到「人體器官價目表」時也很震驚，不解這時代還會有這樣的事情發生，就連最近要派女性主管前往柬埔寨，消息一傳出，這位女性主管「關切簡訊接不完」，深怕她也變成「豬仔」。

黃男州強調，目前玉山柬埔寨子行都正常營運，已提醒當地員工要注意安全，此外，現任玉山銀總經理、同時也是柬埔寨 UCB 子行的董事長陳茂欽，本月就會親自飛往柬埔寨視察，瞭解一下當地情況，也給行員打氣。