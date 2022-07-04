〈飯店業暑期大復甦〉晶華旗下晶英三大據點訂房熱 Q3營運動能升溫

飯店業迎來暑期旅遊旺季，加上國內疫情趨緩、國旅補助將開跑，飯店龍頭晶華 (2707-TW) 今 (4) 日指出，太魯閣晶英 7-8 月已是訂房客滿狀態，台南晶英、蘭城晶英分別達 70%、80%，台北晶華周末也有 60% 水準，第三季營運動能明顯轉強。

晶華說明，暑期期間太魯閣晶英為維護住宿品質，有實施降載，訂房率已達 70%，若以可接間數來算，實際上是全滿狀態。

而台南晶英目前訂房率約 70%、蘭城晶英則有 80%，至於位於礁溪地區的礁溪晶泉丰旅和捷絲旅宜蘭礁溪館 7-8 月間訂房率均有 60%，目標可再提升至 75%。

台北晶華在持續祭出國旅各種主題專案的帶動下，7-8 月周末訂房率約達 60%，平日則有 40% 左右。

晶華指出，由於 2022 台北國際夏季旅展將於 7 月 15 日至 18 日登場，是迎接解封前的最後一場大型旅展，隨著國旅市場後市看漲，此次台北晶華將參展的推廣重點在超值城市小旅行和廣受消費者喜愛的各式優惠餐券上。

其中，今年最大亮點在首次推出栢麗廳自助餐假日可使用的午晚餐單人券，以及旅展限定 999 元的栢麗廳雙人早餐劵。

儘管國旅補助尚未開跑，但看準國旅需求快速復甦，近來晶華已強打親子客群相關的住房專案，例如，今年攜手敦煌教育集團打造親子共讀專區，提供近百本精裝書、遊戲書和繪本。