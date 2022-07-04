〈飯店業暑期大復甦〉瑞穗天合、遠雄來住房衝上8成 房價回到疫情前旺季水準

國旅補助 7 月 15 日起開跑，加上國內疫情趨緩，位於郊區的高端飯店住房需求正快速回溫，業者也積極加碼拚暑期旺季，天成飯店集團今 (4) 日指出，旗下瑞穗天合國際觀光酒店 7-8 月住房率平均達 8 成，平均房價達 18000 元，遠雄來 (2712-TW)7-8 月住房率同樣達 8 成水準，而平均房價已達 9650 元，均回到疫情前的旺季水準。

遠雄來總經理沈建劭表示，去年因受疫情影響，觀光產業表現不如預期，不過，今年遠雄悅來大飯店斥資上億元，已完成全新主題客房，並打造全齡都能遊樂的瑞奇活力館，而花蓮遠雄海洋公園的改裝計畫也近完成，搭配觀光局旅補助計劃，樂觀估今年暑假業績較去年同期可成長超過 20%。

天成則指出，瑞穗天合國際觀光酒店 7 月住房率為 85%、8 月住房率達 75%，平均訂房率已衝上 80%，僅有少數平日尚有部分房型可訂房，看好暑假出遊旺季表現。

瑞穗天合酒店占地 2 萬坪，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯 / 金色水樂園，以及悅華莊 SPA 等多元休閒設施的城堡莊園，相當受到親子客層歡迎。

除了家庭客群，瑞穗天合也是熱門蜜月或婚紗拍攝地點，隨著宴會需求復甦，瑞穗天合最新祭出婚宴滿額贈歐風城堡蜜月專案，可望藉由婚宴接單，進一步推升餐飲和住房需求。

而遠雄來則是集結集團的資源，與遠雄海洋公園和花蓮悅樂旅店於暑期共同推出 2022 海洋冰風暴活動，有效帶進國旅家庭客，目前暑期平均房價已衝上 9650 元，達疫情前的旺季價格水準，且住房率已見到 80%。