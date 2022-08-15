旭源連兩季獲利 上半年EPS 9.27元

食品包材及設備大廠旭源 (8421-TW) 第二季進入旺季，獲利也正向發展，旭源今 (15) 日公布財報，第二季稅後純益 37 萬元，較去年同期虧轉盈，上半年稅後純益 5.08 億元，也較去年同期轉盈，每股純益達 9.27 元。

旭源第二季營收 3.12 億元，毛利率 15.38%，季增 1.13 個百分點，年增 3.06 個百分點，稅後純益 37 萬元，季減 99.93%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.01 元。

旭源上半年營收 6.37 億元，毛利率 15.19%，年增 2.1 個百分點，，累計 2022 年上半年稅後 5.08 億元，也較去年同期轉盈，每股純益達 9.27 元。

旭源第一季因認列出售新竹湖口工業區土地及廠房，處分利益貢獻 5.3 億元，單季稅後純益躍升到 5.08 億元，每股純益 9.26 元，第二季進入收縮膜與食品包裝市場旺季，加上有利匯率，財務結構逐步轉佳，營運朝正向發展，並維持營運獲利狀態，第三季仍爲產品需求旺季。

旭源去年 12 月中以 8.4 億元處分新竹湖口工業區包括土地 3282 坪、廠房 3575 坪給碩禾 (3691-TW)，今年第一季完成交割、入帳，目前旭源將先使用原有湖口廠到今年底，未來還會以設立總部的考量，在新竹租用小型廠房進行機械組裝。

旭源在台灣另外還有嘉義大埔美工業區廠區，海外並在印尼及巴西設廠。