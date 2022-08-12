英業達Q2純益年增逾3成EPS 0.42元 上半年每股賺0.83元

代工大廠英業達 (2356-TW) 今 (12) 日公布第二季財報，雖然整體大環境挑戰大、加上中國封控影響，但整體營運仍相對持穩，單季純益達約 15 億元，季增 0.87%、年增 32.39%，每股純益 0.42 元，累計上半年純益 29.87 億元，年增 31.2%，每股純益 0.83 元。

英業達第二季營收達 1357.47 億元，季增 5.4%、年增 18.24%，毛利率 4.36%，季減 0.09 個百分點、年減 0.12 個百分點，營益率 1.16%，季增 0.29 個百分點、年增 0.27 個百分點，稅後純益 15 億元，季增 0.87%、年增 32.39%，每股純益 0.42 元。

累計英業達今年上半年營收 2645.42 億元，年增 16.7%，毛利率 4.41%，年減 0.12 個百分點，營益率 1.02%，年增 0.14 個百分點，稅後純益 29.87 億元，年增 31.2%，每股純益 0.83 元。

業外方面，英業達第二季業外虧損約 2600 萬元，其中，匯兌損失有約 1.07 億元，但利息收入達 2.9 億元，出貨方面，英業達第二季筆電出貨達 540 萬台，季增 8%、年增 8%，累計上半年筆電出貨達 1040 萬台。

展望第三季，英業達坦言，電子業景氣確實稍微差一點，但英業達產品、客戶受影響較小，加上第二季有封控影響，認為第三季還是今年最旺一季，今年包含筆電、伺服器、車載等都將成長，全年營收可望優於去年。