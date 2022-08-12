我貧富差距6.15倍 連4年擴增更創10年來最大

主計總處今 (13) 日公布 110 年家庭收支調查結果，去年每戶家庭可支配所得平均數為 109.1 萬元，年增 1%，較前一年度的年增幅 1.9% 收斂，而每戶可支配所得差距倍數擴大至 6.15 倍，不僅連 4 年上揚，更創 2011 年以來最大，顯示貧富差距持續擴大。

主計總處依每戶可支配所得高低，將戶數分 5 組，去年最高 20% 家庭每戶 220.6 萬元，年增 1.3%，最低 20% 家庭每戶 35.9 萬元，年增 1%，差距 6.15 倍，年增 0.02 倍；而吉尼係數為 0.341，年增 0.001。

主計總處說明，政府持續照顧弱勢族群，去年各級政府對家庭提供的各項補助，包括低收入戶生活補助、中低收入戶老人生活津貼、老農津貼和各項社會保險保費補助等，縮小所得差距 1.34 倍；同時，家庭對政府移轉支出也縮小所得差距 0.14 倍，若不計政府移轉收支，所得差距倍數為 7.63 倍，年增 0.2 倍。

另外，主計總處統計，去年全體家庭消費支出總計 7 兆 2737 億元，年增 1.1%，平均每戶消費支出 81.5 萬元，與前一年度相當，而平均每戶儲蓄 27.5 萬元，年增 4%

就消費支出內容來看，以住宅服務、水電瓦斯和其他燃料占 24.6% 為最高，其次隨著國人平均壽命延長，衛生保健觀念增強，醫療保健支出漸增，占比 17.8%，而食品飲料及菸草占 15.8%。