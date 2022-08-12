華碩獲利大減 股價重挫一度逾7%探19個月低點

品牌大廠華碩 (2357-TW) 第二季受大環境衝擊終端消費性市場需求，每股純益僅 2.6 元，獲利遠低預期，利空消息衝擊下，今 (12) 日股價跳空開低，一度最低跌到 257.5 元，重挫逾 8%，創下 2021 年初以來，近 19 個月低點。

華碩第二季純益大減逾 8 成，衰退至 18.96 億元，季減 81.82%、年減 83.32%，每股純益 2.6 元，創下近九季低點，累計上半年純益達 123.26 億元，每股賺 16.6 元。

華碩坦言，第二季因產業面臨物流封控、地緣政治、總體經濟通膨指數、利率貨幣政策等不利因素交疊發生下，導致營運受到壓抑，但從財務面觀察，預期第二季將是今年全年低點，隨著下半年營運往擴張方向持續成長，獲利可望有所改善，估下半年營益率將回升至 3-4% 之間。

展望第三季，華碩預期個人電腦 (PC) 出貨將季增約 15-20%，零組件則估季增 0-5%，優於市場平均，營收也力拚能持平或較去年同期小幅成長。

庫存方面，由於華碩第二季存貨金額飆破 2000 億元大關，達到 2061.93 億元，季增 7%、年增 59%，換算存貨週轉天期更高達 180 天，較前一季 154 天、去年同期的 114 天大增，震驚外界，華碩強調，已與上下游供應商協調，預計年底前將存貨絕對金額減少逾 500 億元。