MSCI季度調整 全球標準指數新增13檔成分股、剔除8檔

國際指數公司明晟 (MSCI) 宣布最新調整，全球標準指標 MSCI AC 世界指數 (MSCI ACWI) 將新增 13 檔股票，同時剔除八檔股票。此次調整將在 31 日收盤後生效。

路透報導，這次新增 13 檔股票中，以市值計算前三大分別是美國的多元化跨國製造商卡萊集團 (Carlisle)(CLS-US)、房地產商德州太平洋土地公司 (Texas Pacific Land)(TPL-US)、不動產投資信託業者博弈與休閒不動產公司 (Gaming and Leisure Properties)(GLPI-US)。

而被納入 MSCI 新興市場指數的市值前三大股票，分別為中國的天齊鋰業 (002466-CN)、青海鹽湖工業集團 (000792-CN)，以及北京同仁堂 (600085-CN)。

根據明晟截至 7 月底的資料，MSCI ACWI 涵蓋來自 47 個已開發和新興市場、近 2900 檔股票。

MSCI 新興市場指數部分，截至 7 月底共有 1380 檔個股，中國以 32% 權重居首，接著依序為台灣 (14.83%)、印度 (13.96%)、南韓 (11.98%)、巴西 (5.18%)，其餘國家共占 22.01%。

MSCI 新興市場指數，各國權重

MSCI 每年 2 月、5 月、8 月及 11 月公布季度和半年度調整，其中 5 月及 11 月為半年度調整，2 月及 8 月為季度調整。除了成分股變化以外，MSCI 也會公布市場權重變化，影響全球基金的資金分配及流向。