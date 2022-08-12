〈能源盤後〉IEA上調全球需求預期 支撐油價漲逾2%

原油期貨價格周四 (11 日) 走高， 在國際能源署 (IEA) 上調全球石油需求增長預測後獲得支撐，因為歐洲出現夏季熱浪，以及天然氣供應緊繃，促使更多石油用於發電。

石油輸出國組織 (OPEC) 下調今年需求增長的預測，理由是新冠病毒防疫限制和地緣政治緊張令人擔憂，儘管如此，油價仍挺住並走高。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.41 美元或 2.6%，收每桶 94.34 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.20 美元或 2.3%，收每桶 99.60 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲不到 0.1%，收每加侖 3.0715 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 3.484 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格大漲 8.2%，收每百萬 Btu 8.874 美元。

市場推動力

IEA 表示，在俄羅斯削減對歐洲的能源出口後，歐洲高漲的天然氣價格和有限的供應量令發電廠和重工業轉向石油作為替代燃料來源。

IES 估計，該趨勢將導致今年石油需求增加 38 萬桶 / 日，達每日 210 萬桶。

然而，與此同時，OPEC 卻下調今年石油需求成長預期，自先前預期 340 萬桶 / 日縮減為 310 萬桶 / 日。OPEC 形容前景仍然健康，今年石油需求總量平均約 1 億桶 / 日。

瑞穗銀行能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示：「令人難以置信的是，IEA 發布的需求前景相當樂觀，而 OPEC 的月報卻相較悲觀和絕望。OPEC 有點自欺欺人，而 IEA 挽救了局面。」

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (8/5 止) 美國原油庫存增加 500 萬桶、汽油庫存減少 500 萬桶、蒸餾油庫存增加 220 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油庫存增加 60 萬桶、汽油庫存減少 120 萬桶、蒸餾油庫存減少 90 萬桶。

最近幾周汽油庫存增加，已導致汽油期貨價格和加油站價格自歷史高位急劇回落。追蹤服務顯示，本周美國汽油均價跌破每加侖 4 美元。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 報告提道：「WTI 重回 90 美元以上，但如果伊朗核協議取得進展，情況可能會改變。市場緊繃讓油價高昂，上個月在 87 美元至 88 美元之間看到大量支撐。」

