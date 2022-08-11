〈能源盤後〉汽油庫存意外大降 駕駛旺季需求持續 原油逆轉收高

在官方數據顯示美國汽油庫存降幅大於預期，以及煉油廠利用率上升之後，儘管原油庫存增加，原油期貨價格周三 (10 日) 仍逆轉早盤虧損，收漲 1% 以上。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.43 美元或 1.6%，收每桶 91.93 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.09 美元或 1.1%，收每桶 97.40 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 3.7%，收每加侖 3.0703 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.3%，收每加侖 3.4103 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格大漲 4.7%，收每百萬 Btu 8.202 美元。

市場推動力

美國能源資訊署 (EIA) 公布，上周 (8/5 止) 美國原油庫存增加 500 萬桶、汽油庫存減少 500 萬桶、蒸餾油庫存增加 220 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油庫存增加 60 萬桶、汽油庫存減少 120 萬桶、蒸餾油庫存減少 90 萬桶。

EIA 數據也顯示，煉油廠利用率飆升至 94.3%，高於預期的 91.8%。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 報告中表示：「汽油需求反彈，而且這種趨勢可能會持續下去，因為我們仍處於夏季駕駛旺季。」

分析師表示，汽油價格自 6 月創下歷史新高以來已大幅回落，有證據表明，高油價令消費者荷包縮水，導致需求遭到破壞。

本周原油價格漲跌起伏大，周二在 Druzhba 南段油管暫停向中歐運輸後 (估計每日約 25 萬桶)，油價反彈。南段油管係經由烏克蘭向匈牙利、斯洛伐克和捷克輸送原油。

據路透社報導，俄羅斯國營管道巨擘 Transneft 表示，西方實施的金融制裁造成俄國無法向烏克蘭支付管線過境費用，因此烏克蘭已停止運作，若烏克蘭確認收到向匈牙利和斯洛伐克輸送原油的管道流通費用，將恢復輸送原油。

分析師表示，有關恢復伊朗核協議的市場臆測也對原油價格構成壓力，因伊朗核協議最終可能取消對伊朗的制裁，令該大型石油生產國的石油恢復出口，提高市場供應量。

歐盟周一提交其所謂恢復 2015 年與伊朗核協議的最終文本，表明由伊朗決定接受或離開該協議。新聞報導稱，伊朗官員已對該草案做出初步回應，過幾日將提出進一步觀點。

