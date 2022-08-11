禾馨助80名產婦詐保6738萬元 金管會：實支實付險必要時檢討

禾馨醫療集團涉嫌替 80 名產婦開立剖腹產的不實診斷證明，向 17 家保險公司詐領實支實付險 6738 萬 3533 元保險金，北檢也罕見在起訴書直接點名「實支實付有檢討的必要」，對此，金管會保險局允諾，為維護民眾權益，金管會將審慎討論，必要時檢討。

台北地檢署偵辦禾馨涉詐保案今日偵查終結，檢方查出，禾馨醫療集團旗下 5 家診所，對外以產婦僅花 10 多萬元生產，可幫忙理賠 40 多萬元作為宣傳，招攬生意，並涉嫌協助 80 名產婦向 17 家保險公司申請醫療給付，共詐領 6738 萬元保險金，經受害的宏泰人壽察覺提告後，檢方依詐欺、偽造文書等罪，起訴營運長林思宏等 109 人。

被害的保險公司包括宏泰、元大、台灣、遠雄、全球、三商美邦、富邦、中國、國泰、南山、新光、國際康健、富邦產險、友邦、台新、保誠、安聯等公司。

檢察官在起訴書指出，目前法令每人可買 3 張以下實支實付保單、副本可申請理賠，變相使剖腹產成為被保險人賺錢工具，有檢討必要。

保險局副局長林志憲對此表示，實支實付醫療險是在填補被保險人就醫產生的醫療費用，真正落實「醫療損害填補原則」，原則上是希望保險公司多以「正本收據」作為理賠原則，實務上則接受可副本理賠，但就需要在核保端強化控管，避免產生逆選擇及道德風險的問題。

林志憲指出，2019 年金管會督導壽險公會，實施實支實付險副本理賠的管控措施，因為很多民眾反映一張實支實付額度不夠，因此發布每個人投保實支實付醫療險以 3 張為上限。

林志憲表示，保險是一個良善的工具，現在爆發弊案，感謝北檢給予的寶貴建議，政策上也要考量維護民眾的投保權益，風險控管更是重要，現階段無法說一定會再縮限實支實付，但絕對會審慎討論，必要時會再檢討，因為兼顧民眾的投保權益也很重要。