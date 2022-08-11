通膨壓力有望緩解 法人看好台股可穩步靠攏季線

美國消費者物價指數 (CPI) 下滑，激勵美股走揚，台股今 (11) 日也跟進大漲 258 點，帶動指數往季線靠攏，保德信投信表示，在國際整體投資情緒在美股領軍以及國安基金進場之下明顯回溫，有利台股持續向季線位置挑戰。

台股三大類股齊揚，半導體指數漲幅達 2.64%，帶動電子指數大漲 2.1%，為三大指數表現最佳，大盤同步揚升 258.83 點，強彈 1.73%，收在 15197.85 點。

PGIM 保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，台股自低檔反彈以來，資金逐步回流半導體、電子零組件、汽車與價值成長股，雖然主要電子產業成長性可能在今明兩年出現趨緩，台灣經濟指標也有轉弱跡象，但近期國際整體投資情緒在美股領軍以及國安基金進場之下明顯回溫，有利台股持續向季線位置挑戰。

孫傳恕指出，國安基金此次進場，預期進場天數有望大於過去七次平均逾百日的時間，研判指數再破前低的可能性不高，而且從歷史經驗回顧，國安基金主要買盤集中在產業龍頭權值股，有利帶動本次台股指數反彈力道，甚至可望朝半年線靠近。

展望台股走勢，孫傳恕表示，近期科技產業相繼傳出庫存調整雜音，但從不同類股分析，包括汽車與新能源車相關、伺服器、半導體、HPC 等前景能見度仍相當高，例如汽車產業在晶片荒舒緩，以及中國政策作多電動車等，讓汽車相關供應鏈成為這波反彈的資金焦點，而伺服器則是看好至明年的成長力道仍佳。

