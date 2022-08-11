防堵KY公司掏空落跑 金管會祭兩大緊箍咒

來台第一上市櫃的外國企業 (KY 公司) 爭議連環爆，為防堵 KY 公司頻頻暴雷，金管會今 (11) 日祭出兩項強化手段，其中包括：延長承銷商保薦期到 3 年，同時要求 KY 公司在台所募的資金，須存放在台資銀行，避免大股東掏空落跑，最快 8 月底前上路，以保障股東權益。

證期局副局長高晶萍表示，為加強 KY 公司的募資案件審理與控管，金管會修正相關法規，修正重點有二：強化對第一上市 (櫃) 公司的募資管理、放寬普通公司債發行範圍並修正公開說明書規範。

首先在強化對 KY 公司的募資管理方面，高晶萍表示，針對 KY 公司於國內發行具股權性質的公司債、辦理現金增資發行新股等影響投資人較廣的募資案件，如有發生財務業務異常事項，參照「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，延長審查期間為 20 個營業日，而且增列退件條款；另外，參考公司法規定，要求連續二年稅後虧損的 KY 公司，應檢具健全營業計畫書。

不僅如此，還會強化募資後的控管，高晶萍表示，此次修法延長承銷商對募資案件的保薦期，由現行的 2 個會計年度延長至 3 個會計年度，要求計畫實際執行情形有重大差異者，應提報董事會及股東會辦理計畫變更；另外，重要子公司位於中國大陸者，要將在台所募資金存放於台資銀行或其海外子 (分) 行，並依計畫支用。

第二是放寬普通公司債發行範圍並修正公開說明書規範部分，高晶萍表示，此次修法放寬外國興櫃公司可以發行外幣計價普通公司債，並就普通公司債銷售對象為專業投資人及非專業投資人者，要分別訂定公開說明書。

此外，高晶萍表示，配合中央銀行外匯管理需求，針對公募及私募普通公司債，此次修法還訂定資金使用限制、資金結匯及申報事宜。