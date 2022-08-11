觀望黑天鵝變數 工具機公會下修今年出口值成長至15%

工具機公會理事長許文憲今 (11) 日表示，下半年若繼續有黑天鵝亂竄，對工具機業影響大，第四季會辛苦一些；工具機公會並將今年出口成長由原預估 2 成以上，下修至 15%。

台灣工具機暨零組件工業同業公會下午舉行工具機產業規範關鍵影響力發表會，許文憲致詞時表示，產業規範種子已發芽，長久可讓產業共存共榮、實現理想，讓產業提升附加價值。

許文憲指出，去年工具機業面臨缺料、人力缺乏等因素，有些訂單遞延至今年上半年出貨，相較於 2019-2021 年產業平穩成長，今年下半年若繼續有黑天鵝亂竄，對工具機產業影響大，原預期今年出口值可成長超過 20%，但現在成長幅度將下修至 15%。

儘管近來新台幣匯率貶值，不過，許文憲認為，商機來得不是時候，因此訂單動能已放緩，且日圓貶值幅度更大，加上日本工具機廠外移少，且控制器、伺服馬達自製率高，占盡日圓貶值優勢，對台灣造成市場競爭的無形殺手。

許文憲表示，台灣工具機產業近來在政府推動半導體在地化、綠能、國機國造等政策帶動下，推升高階工具機出貨動能，但控制器、伺服馬達等關鍵零組件自製率較低，希望政府能多扶植，並協助人才培育。

近期兩岸局勢緊張，不過，許文憲表示，對工具機產業目前沒有影響，且許多台灣工具機大廠都在中國設廠許多年，營運基礎穩固。

