寶徠：將協助福裕工具機業務的發展

由寶徠 (1805-TW) 與麟居投資及劉芳君組成的收購團隊，於上周公告將每股 24.6 元公開收購福裕 (4513-TW) 普通股 16,000 張，約占福裕發行總股數之 20.81%，引起業界人士關注。

寶徠今 (28) 日表示，本次透過公開收購方式投資，主要看好福裕於其工具機本業的品牌、規模、競爭優勢與技術實力，加上寶徠經營階層及大股東也有豐富的產業背景與人脈，對工具機行業並不陌生。

同時，收購團隊強調本次公開收購完成後，將協助福裕繼續經營現有業務，並將投注收購團隊既有的經驗、資源與能力協助福裕經營團隊在工具機本業上有更好的成績與發揮。同時不排除於未來開拓新業務範圍，包括不動產及綠能相關業務等，期能進一步提升福裕的獲利能力與股東權益。

在本次對福裕公開收購團隊中，寶徠除建設本業外，近年來也積極跨足綠能產業。寶徠董事廖俞鑫也是世界最大鎢鋼製造商春保鎢鋼集團二代及執行董事。本次最大公開收購人麟居投資林聰麟，為南部最大不動產代銷業者，同時也是上櫃傳產業 PS 版大廠太普高 (3284-TW) 的股東及前董事，對傳產業的投資極具經驗。

寶徠指出，本次公開收購福裕股權，期間自 7 月 26 至 8 月 15 日止，福裕 28 日的收盤價為每股 23.4 元。