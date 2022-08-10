富邦金前7月EPS 6.81元創同期次高 產險規劃第三季增資

富邦金 (2881-TW) 今 (10) 日公布 7 月稅後純益 140.48 億元，累計前 7 月稅後純益 834.52 億元，每股純益 6.81 元，前 7 月稅後純益、EPS 皆為歷年同期次高，續居金控每股獲利王寶座。

至於外界關切受防疫保單衝擊的富邦產險增資議題，富邦金表示，富邦產險 RBC 已降至約 200%，規劃第三季完成增資。

富邦金 7 月自結稅前純益 153.35 億元、稅後純益 140.48 億元；累計今年前 7 月稅前盈餘 1,025.66 億元、稅後純益 834.52 億元，每股稅後純益為 6.81 元。

以子公司來看，富邦人壽前 7 月稅後純益也創歷年同期次高，台北富邦銀行 7 月稅後純益則為單月次高，前 7 月累計稅後純益則創同期新高。

截至 7 月 31 日，富邦金已取得日盛金 73.95% 股權，富邦金前 7 月認列日盛金投資收益 14.4 億元。

股息收入加持 富邦人壽 RBC 超過 300%

富邦人壽 2022 年 7 月稅前盈餘為 105.97 億元、稅後純益為 106.74 億元，累計前 7 月稅後純益為 739.21 億元。RBC 超過 300%，資本水準維持良好。7 月初國際投資市場及台股持續震盪向下但月中起跌深反彈，台股 7 月指數終以上漲約 1.2% 作收，富邦人壽持續實現獲利，其中股息收入因正值除息旺季而增加。

債市投資方面，7 月利率高檔震盪，第二季起利用債市收益率反彈時期伺機配置，提高未來整體經常性收益。在聯準會持續升息下，7 月美元維持上漲，美元兌台幣單月升值 0.7%，今年累積至前 7 月匯兌損益加計避險成本，大幅優於去年同期。

富邦人壽 7 月底外匯價格變動準備金餘額，亦自前月約 280 億上升至約 291 億。持續觀察俄羅斯戰事發展與未來付息狀況，包含匯兌影響後累計前 7 月提列相關部位的預期信用損失總計為新台幣 28.5 億元。

保險本業方面，7 月合併初年度保費收入 (First Year Premium) 為 79 億元，合併總保費收入 (Total Premium) 為 273 億元。富邦人壽台灣初年度保費業績預估排名業界第二。

北富銀 7 月稅後純益為歷年單月次高

台北富邦銀行 7 月稅後純益 34.18 億元，較上月增加 16.88 億元，淨收益及稅後純益僅次於今年 2 月份因認列一次性廉價購買利益，為歷年單月次高，淨收益成長主要為本月股息入帳及受惠資本市場反彈使金融資產評價收益回升，累計前 7 月稅後純益 151.35 億，較去年同期成長 33%。

銀行核心業務存、放款餘額皆較去年同期呈現「雙位數」成長，以及升息帶動利差提升，累積利息淨收益較同期成長 13%；受惠股息收益挹注及換匯評價利差回升，累積金融商品收益較去年同期成長 2 成以上；信用卡有效卡數及簽帳金額保持雙位數成長，持續領先市場，惟今年以來，財管業務因投資市場動盪使得客戶投資較為保守謹慎而影響銷售動能。北富銀截至 7 月底逾放比率為 0.17%，備抵呆帳覆蓋率為 755%，維持良好資產品質。

富邦產險前 7 月直接賠款 139.8 億元 累計稅後虧損 45.87 億元

富邦產險 2022 年 7 月稅後虧損 12.20 億元，累計前 7 月稅後虧損 45.87 億元，主要受防疫保險賠款影響，7 月防疫險相關直接賠款金額為 91.0 億，約 20.8 萬件，累計前 7 月直接賠款 139.8 億。

此外，對於已發生但尚未報案或未決的案件提存自留賠款準備餘額 83.7 億 (若不考慮再保因素之直接賠款及準備則近 300 億)；公司資本水準尚屬穩健，截至 7 月底 RBC 逾 200%，考量維持足夠適足性，規劃於第三季前完成增資。

另為加速處理防疫險大量理賠申請案件，公司已在 7 月 22 日上線防疫險自動核賠輔助系統，依目前狀況推估每天可簽結約一萬件賠案。

業務方面表現，7 月簽單保費 42.71 億元，其中以水險成長 34.6% 及商業火險成長 17.2% 表現亮眼，帶動企業保險整體較去年同期大幅成長 16.5%；累計前 7 月簽單保費收入 342.11 億元，成長 9.3%，簽單市佔率達 25.5%，較去年同期增加 0.3%，維持市場領先地位。

富邦證券 2022 年 7 月稅後純益 6.13 億元，較上月增加 2.88 億元，主因受惠金融資產部位股利挹注及評價回升；累計前 7 月稅後純益 19.20 億元，較去年同期減少 59%，主因累計前 7 月台股日均值 3,369 億元，較去年同期減幅 36%，影響證券現貨收入，另金融資產部位損益亦較去年同期減少。