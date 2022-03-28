〈六角展望〉長期展店目標明確 將加快歐洲版圖擴展

近年來不少國內手搖飲品牌均積極進軍美國，並開始插旗歐洲，過往以亞太市場為營運主軸的六角 (2732-TW) 表示，正積極在美國重整組織戰略，目前已有不少歐洲國家如芬蘭、荷蘭和愛爾蘭等市場陸續開店，加盟詢問相當熱絡，今年預計全球總店數達 1,500 店，年增 300 店，明年達 2,000 店，2024 年達 2,500 店，展店目標明確。

展店一向是六角在國際上發展的強項，六角提到，展店實務操作上並不簡單，除了優先於各國進行品牌及商標布局及註冊外，在部份國家展店亦須取得當局許可始得為之，否則恐遭受刑事責任或被處以行政罰鍰；六角向來以遵守各國法令及規範為圭臬，同時也嚴格把關代理商在當地須合法合規經營。

六角認為，品牌商必須永續經營，令代理商無後顧之憂展店，因此，在長年用心的經營下，旗下日出茶太已成為所有手搖茶飲同業中，布局國家最廣的品牌。若當地法規要求展店前預先取得加盟許可之情況，六角皆確保符合當地法規合法經營事業。縱然商標布局通常須等待半年甚至 2-3 年，六角對於品牌的永續經營及品牌布局腳步仍穩健挺進。

就營運面來看，六角指出，華人地區是最容易發展手搖飲的市場，但的確歐美市場的售價平均每杯 5-6 美元甚至更高，相較於東南亞 2-3 美元左右高出 1 倍以上，再加上店數相對少，極具發展空間。

因此，六角於澳洲已從過去主打華裔市場，轉以白人市場為主，這是因為一定要接觸到白人市場才可在國際拓展得更全面。

而在歐洲，日出茶太主要開在英國、法國，歐洲目前約有 70-80 家據點，相對在美國發展較快，平均一杯飲品價格 7-8 歐元，由於在歐洲逐漸打下基礎，瑞典、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭等地加盟詢問度高。

六角進一步提到，美國人口眾多，是發展國際餐飲品牌的主要市場之一，但由於每個州的市場區隔大，如何發展布局正在進行中，例如，物流、倉庫和人力等基礎建設等，在建構完成後，將逐步在當地開展業務，看好美國開展潛力高，是未來重點發展市場。

對於亞太市場，六角除了現有的代理商全力衝刺，會開發新區域，希望透過大型代理商的合作，在新市場達成大規模展店。

其中，印尼已達 400 店，接下來朝 500 店里程碑努力中，顯然還有很大成長空間，菲律賓、馬來西亞每年店數約淨增 30%，即便疫情期間仍淨增超過 10%，接下來有望拓至泰國、越南、韓國等地。

六角也強調，不會積極開發多品牌，因經營團隊明確策略於「專注」，先聚焦日出茶太的發展，透過一個品牌在全世界發揚做大，成為茶飲界的專家。

